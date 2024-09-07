Белорусы оказались в центре супертайфуна Яги в Китае 7.09.2024, 10:22

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Туристов попросили оставаться в номерах и никуда не выходить.

Белорусы поехали на отдых в Китай и оказались в центре мощного тайфуна, обрушившегося на остров Хайнань, сообщает «Комсомолка».

Так, по данным Министерства по управлению чрезвычайными ситуациями Китая, на остров Хайнань обрушился супертайфун «Яги». Скорость порывов ветра достигает 209 километров в час. На острове закрылись все пляжи и магазины, туристам и жителям сказали не покидать отели и дома.

В самом центре супертайфуна оказались и белорусские туристы, которые полетели на остров Хайнань в конце августа по турпутевке.

Супруги Ольга и Влад добиралась из Беларуси до острова около двух суток. А о возможной непогоде в регионе белорусских туристов предупреждали заранее в турагентстве, сказав, что сейчас на острове такой сезон и «просто лотерея - может быть тайфун, а может и не быть».

Стихия впервые заявила о себе на Хайнане еще 29 августа, на побережье сразу закрыли все пляжи. А, когда 6 сентября ветер еще более усилился, то закрылись и все магазины. Туристов попросили оставаться в номерах и никуда не ходить.

- Мы попробовали вызвать такси, но сервис не работал, поэтому взяли зонт и пошли пешком до ближайшего открытого заведения, чтобы перекусить. Зонт выворачивало в разные стороны, но сам дождь теплый, - поделились белорусские туристы.

Сильнее всего стихия сейчас бушует в столице провинции Хайнань, в городе Хайкоу, где пропало электричество, а ветер срывает приборы кондиционеров со зданий.

Местные власти надеются, что супертайфун «Яги» покинет территорию Хайнаня на выходных 7 - 8 сентября.

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