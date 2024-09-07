Идут лесом 1 Ксения Кириллова

7.09.2024, 10:37

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В России все больше дезертиров.

Несмотря на перенос боевых действий на территорию России, Минобороны не может набрать нужное количество военнослужащих для защиты своей страны. Количество дезертиров растет, а общественники помогают желающим покинуть фронт, пишет CEPA.

Украинские военные продолжают удерживать под своим контролем часть территорий России, и российская армия до сих пор не может освободить собственные земли.

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак отмечает, что для того, чтобы выбить ВСУ из Курской области, необходимо перебросить военнослужащих с других направлений, в частности, Херсонского, Запорожского, Донецкого и т.д. По его словам, на данный момент было переброшено около 10 тысяч человек, чего явно недостаточно для освобождения Курской области. Однако очевидно, что командование боится направить больше людей для защиты собственных границ, потому что в этом случае будет остановлено российское наступление в Украине.

В России явно не хватает людей для ведения одновременно захватнической и оборонительной войны, несмотря на то, что средняя региональная выплата за заключение контракта с Минобороны выросла в четыре раза с начала года. В августе этого года единовременная региональная выплата в среднем достигла 596 тысяч рублей. Вместе с федеральной выплатой еще в 400 тысяч рублей контрактник при поступлении на службу получает в среднем почти миллион рублей (около 10800 долларов).

Однако даже при таких огромных в глазах большинства россиян выплатах независимым журналистам удалось выяснить, что российская армия на самом деле смогла набрать в полтора раза меньше новых контрактников, чем утверждает Минобороны. Источники сообщают, что в 2023 году регионам удалось выполнить план только на 50-60%. К примеру, в апреле текущего года Владимирская область отправила на фронт в полтора раза меньше контрактников, чем в феврале, и вынуждена была вторично снижать план отправки контрактников в Украину. К тому же часть контрактников набирается за счет принуждения подписывать контракт срочников и мобилизованных, уже и так находящихся на фронте.

После начала боев в Курской области приток желающих воевать не увеличился. Напротив, правозащитники сообщают, что «захлебнулись в обращениях» от срочников, желающих выбраться из зоны боевых действий. Именно людям, не желающим воевать, помогает созданная практически в самом начале полномасштабного вторжения организация «Идите лесом». По заявлениям общественников, уже более 34 тысяч человек получили ее помощь.

«Идите лесом» оказывает юридическую помощь, то есть консультирует потенциальных призывников в отношении их прав, помогает бороться с незаконными действиями военкоматов и в случае, если легальные методы не увенчались успехом, помогает призванным скрываться от военкоматов как на территории России, так и за ее пределами. Иногда им приходится вытаскивать людей в прямом смысле слова с фронта и тайком организовывать им эвакуацию из страны.

Не менее важной является психологическая помощь потенциальным дезертирам. Основатель проекта Григорий Свердлин отмечает, что решение пойти против системы или скрываться дается людям зачастую очень тяжело, и перед его принятием им необходимо проконсультироваться с психологом. Более того, часто именно состояние покорности и привычка беспрекословно выполнять любые требования государства приводит к тому, что люди, не желающие воевать, в итоге попадают на фронт.

Психологи организации отмечают, что «патерналистская культура», в которой воспитывалось большинство россиян, приводит к тому, что людям бывает очень трудно ослушаться представителей государства или общественного мнения. Такая тенденция вызвана зачастую и вполне объективными обстоятельствами. В стране, где господствует бесправие и не работают такие механизмы защиты, как полиция, пресса или суды, люди чувствуют себя зависимыми от государства или иных авторитетов, способных их защитить.

Психолог Екатерина Кронгауз отмечает, что человек нередко механически совершает отдельные действия: берет повестку, является в военкомат и так далее. При этом он до последнего может верить, что не попадает на фронт. Некоторые обращаются в проект «Идите лесом», уже оказавшись на войне – после первых боев или ранений. Григорий Свердлин не скрывает, что, если возможность дезертирства с фронта отсутствует, он консультирует обратившихся о том, как сдаться в плен к украинцам.

Руководитель отдела помощи и эвакуации проекта «Идите лесом» Дарья Берг отмечает, что сейчас, помимо насильно призванных или мобилизованных, за помощью часто стали обращаться бывшие добровольцы, которые отправились на фронт по идейным соображениям, но быстро убедились, насколько реальность отличается от пропагандистских мифов. Также к правозащитникам обращаются профессиональные военные, которые выбрали эту профессию еще до вторжения, и по моральным причинам не хотят участвовать в захватнической войне. Многие дезертируют после ранений, обнаружив, что их вновь хотят отправить на фронт.

Сейчас, на фоне массовой отправки срочников в Курскую область, правозащитники сообщают: к ним уже поступили десятки обращений со всей России – от Мурманской области до Краснодарского края. Пресс-атташе фонда «Идите лесом» Иван Чувиляев напоминает: отправка в Курскую область срочников из весеннего призыва 2024 года незаконна, так как на так называемую «контртеррористическую операцию» нельзя отправлять молодых людей, отслуживших меньше четырех месяцев. Кроме того, по его словам, у призывника должна быть военно-учетная специальность.

Григорий Свердлин отмечает, что призывники на фоне текущих событий стали больше бояться призыва, и потому нельзя исключать риски новой мобилизации. Всем нежелающим отправляться на фронт волонтеры «Идите лесом» советуют на самой ранней стадии поднимать шум, искать адвоката и пытаться защищать свои права, а параллельно рассматривать возможность выезда из России, потому что часто это может оказаться единственной возможностью избежать попадания на войну.

Ксения Кириллова, «Крым.Реалии»

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