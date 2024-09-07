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Караник снялся в клипе на песню музыканта, осудившего войну

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  • 7.09.2024, 11:18
Караник снялся в клипе на песню музыканта, осудившего войну

Идеологическая диверсия.

В Гродненской области 6 сентября прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию региона. К этой дате местные власти выпустили клип на песню «Этот город» известной советской и российской группы «Браво», пишет «Зеркало».

В ролике снялся и глава региона Владимир Караник. Неизвестно, получали ли создатели клипа разрешение правообладателей на использование композиции, но один из ее авторов, Евгений Хавтан, ранее осудил полномасштабное российское вторжение в Украину, а саму Россию — ближайшую союзницу Александра Лукашенко — сравнил с нацистской Германией.

Клип к юбилею Гродненщины был опубликован в телеграм-канале местного облисполкома вечером 6 сентября. В нем, помимо Владимира Караника, снялись сотрудник ГАИ, музыканты, местные жители. Глава области появился в кадре в самом начале и в концовке клипа, исполнив роль дирижера «народного оркестра».

Музыку для песни «Этот город» сочинил основатель «Браво» Евгений Хавтан, который осудил полномасштабную российскую агрессию против Украины и уехал из РФ в Израиль.

«Моя мама, все ее сестры и брат родились в маленьком украинском городе Шаргород Винницкой области. Мой дед ушел оттуда на фронт и вместе с украинцами защищал нашу страну от фашистов. Даже в самом страшном сне я не мог представить, что это все может снова повториться», — написал музыкант 4 марта 2022 года.

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