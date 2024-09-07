Эксперт: В Воронежской области РФ уничтожен склад северокорейских ракет 7.09.2024, 11:23

Речь о ракетах KN-23.

В Воронежской области РФ уничтожен склад северокорейских ракет KN-23, сообщил в Telegram военный эксперт Александр Мусиенко.

«В Воронежской области горит и детонирует склад боеприпасов. По сообщению моих источников, это место откуда осуществлялись пуски баллистических ракет KN-23. Несколько недель назад неподалеку был атакован еще один большой склад», - отметил он.

Мусиенко добавил, что пока Россия ищет ракеты по миру, Силы обороны Украины уменьшают ее потенциал.

Позже Мусиенко добавил, что в районе села Солдатское был очень большой склад боеприпасов:

«Кроме артиллерийских снарядов, мин, патронов, гранат там с большой долей вероятности находились северокорейские ракеты. Именно та баллистика, которой Россия обстреливает территорию Украины… Проведена очень хорошая работа».

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