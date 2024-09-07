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Bild: ВСУ атаковали россиян «летающим автоматом Калашникова» 

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  • 7.09.2024, 11:43
  • 6,942
Bild: ВСУ атаковали россиян «летающим автоматом Калашникова» 

Это оружие применено впервые.

Вооруженные силу Украины впервые применили против российских военных «летающий автомат Калашникова», пишет Bild и публикует видео.

Такое оружие поставила на вооружение ВСУ группа украинских инженеров Wild Hornets. Автомат АК-47 установили на платформу с четырьмя винтами и подняли в воздух, как летающий беспилотник. В середине августа такой комплекс впервые атаковал позиции российских войск.

Летающий автомат может управляться с защищенной позиции в нескольких километрах от оператора. Как отмечает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, самое сложное в такой разработке — стабилизировать АК-47 при стрельбе, чтобы дрон не отклонялся из-за отдачи и не было большого разброса. Пока неясно, насколько эффективно такое оружие, поставят ли его на серийное производство и в каком объеме.

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