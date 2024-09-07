На аукцион выставили винтажный электрокар 1916 года 7.09.2024, 11:53

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Как у Эдисона и Рокфеллера.

В США на аукцион RM Sotheby's выставили электромобиль Detroit Electric Model 57 Brougham 1916 года. За винтажное авто планируют получить от 85 000 до 115 000 долларов, пишет «Фокус».

Мало кто знает, что электромобили выпускали более 100 лет назад, причем особенно массовыми они были в США. Спрос на них вырос во время Первой мировой войны, когда подорожало топливо. К тому же, бензиновые автомобили в то время не имели электростартера, поэтому их приходилось заводить ручкой («кривым стартером»), что было довольно трудно.

К примеру, американская компания Detroit Electric, производила электромобили с 1907 года и со временем вышла на показатели 1000-2000 собранных авто в год. Всего она выпустила 13 000 машин и до появления Tesla считалась крупнейшим американским производителем электрокаров.

Электромобили Detroit Electric были в семье изобретателя Томаса Эдисона, на них ездили миллионер Джон Д. Рокфеллер, жены Генри Форда и будущего президента США Двайта Эйзенхауэра.

Электромобиль Detroit Electric Model 57 Brougham по дизайну напоминает карету. В его салоне водитель и пассажиры сидят друг напротив друга. Для управления авто установлены рычаг и педали.

Небольшой электромотор разгоняет Detroit Electric Model 57 Brougham до 32 км/ч. Свинцовые батареи обеспечивают запас хода до 130 км. Винтажный электрокар отреставрирован до оригинального состояния.

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