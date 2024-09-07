В Подмосковье произошел большой пожар на ж/д депо 7.09.2024, 11:55

1,504

Огонь был виден в соседних населенных пунктах.

В российском Алабушеве, расположенном в 50 км от Москвы, вспыхнул масштабный пожар на железнодорожном депо. Видео публикуют пропагандистские ресурсы РФ, пишет liga.net.

Инцидент произошел 6 сентября около 23:00 по минскому времени. Дым и огонь были видны в соседних населенных пунктах – их жители жаловались на запах гари.

Местные жители сообщают, что в депо якобы проводили реконструкцию. Место, где произошел пожар – это строительная площадка вблизи «отстойника» электричек и ангаров с поездами.

Пожар возник из-за двойной халатности: рабочие сжигали мусор не в специально отведенном месте, а рядом были оставлены строительные отходы, такие как битум и гудрон.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com