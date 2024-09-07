В Подмосковье произошел большой пожар на ж/д депо
- 7.09.2024, 11:55
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Огонь был виден в соседних населенных пунктах.
В российском Алабушеве, расположенном в 50 км от Москвы, вспыхнул масштабный пожар на железнодорожном депо. Видео публикуют пропагандистские ресурсы РФ, пишет liga.net.
Инцидент произошел 6 сентября около 23:00 по минскому времени. Дым и огонь были видны в соседних населенных пунктах – их жители жаловались на запах гари.
Местные жители сообщают, что в депо якобы проводили реконструкцию. Место, где произошел пожар – это строительная площадка вблизи «отстойника» электричек и ангаров с поездами.
Пожар возник из-за двойной халатности: рабочие сжигали мусор не в специально отведенном месте, а рядом были оставлены строительные отходы, такие как битум и гудрон.