Белорусский спасатель установил мировой рекорд
- 7.09.2024, 12:39
На чемпионате мира по пожарному спорту.
Белорусский спасатель и спортсмен Никита Уколов установил новый мировой рекорд, сообщает МЧС.
Он отличился на чемпионате мира по пожарному спорту в Китае – оказался быстрее всех в дисциплине «Подъем по штурмовой лестнице в этажи учебной башни».
Чтобы забраться на четвертый этаж, ему понадобилось всего 12,47 секунды.
Предыдущим рекордсменом на этой «дистанции» был россиянин Альберт Логинов. В 2012 году он показал время 12,56 секунды.
Видео: МЧС Беларуси / Telegram pic.twitter.com/tcnkzaMFHN— Фото/Видео (@FotoVid81878667) September 7, 2024