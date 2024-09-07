Белорусский спасатель установил мировой рекорд 7.09.2024, 12:39

На чемпионате мира по пожарному спорту.

Белорусский спасатель и спортсмен Никита Уколов установил новый мировой рекорд, сообщает МЧС.

Он отличился на чемпионате мира по пожарному спорту в Китае – оказался быстрее всех в дисциплине «Подъем по штурмовой лестнице в этажи учебной башни».

Чтобы забраться на четвертый этаж, ему понадобилось всего 12,47 секунды.

Предыдущим рекордсменом на этой «дистанции» был россиянин Альберт Логинов. В 2012 году он показал время 12,56 секунды.

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