КНДР запустила 190 воздушных шаров в сторону Южной Кореи 7.09.2024, 12:45

В них был мусор.

В ночь на субботу, 7 сентября, Северная Корея запустила около 190 воздушных шаров с мусором в направлении Южной Кореи, большинство из которых приземлились в столичном регионе. Об этом сообщает Yonhap.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, около 100 пуль упали в Сеуле и провинции Кенги, граничащей со столицей.

Пули содержали макулатуру, куски пластика и бутылки, опасных материалов не обнаружили.

По данным Yonhap, с 28 мая 2024 года Северная Корея запустила более 3600 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи. Последний раз такие запуски состоялись 10 августа.

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