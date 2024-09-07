КНДР запустила 190 воздушных шаров в сторону Южной Кореи
- 7.09.2024, 12:45
В них был мусор.
В ночь на субботу, 7 сентября, Северная Корея запустила около 190 воздушных шаров с мусором в направлении Южной Кореи, большинство из которых приземлились в столичном регионе. Об этом сообщает Yonhap.
По данным Объединенного комитета начальников штабов, около 100 пуль упали в Сеуле и провинции Кенги, граничащей со столицей.
Пули содержали макулатуру, куски пластика и бутылки, опасных материалов не обнаружили.
По данным Yonhap, с 28 мая 2024 года Северная Корея запустила более 3600 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи. Последний раз такие запуски состоялись 10 августа.