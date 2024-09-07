Чалый: Лукашенко неспроста заговорил о здоровье 3 7.09.2024, 12:52

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Белорусский диктатор — суеверный человек.

Аналитик Сергей Чалый считает, что Лукашенко может не пойти на новый срок. Таким мнением он поделился в эфире «Обычного утра»:

— Все плодотворные идеи у Лукашенко закончились.

Нельзя отрицать того, что он все-таки к власти приходил с идеей. Он действительно хотел вернуть сталинизм. В политической сфере ему это удалось, в эстетической тоже, в экономике — почти.

Помните, он говорил, рынка мы наелись, государственное может работать не хуже. В этом и была вся его задача, он всю жизнь пытался доказать, что государственное может работать не хуже.

Но в 2011 году, когда случился кризис, стало ясно, что это не работает. Тогда у него появилась идея комплексной модернизации, которая на самом деле ничего не решала, это было как тушить пожар бензином.

Эта модернизация закончилась кризисом 2015-16 годов с гибридной девальвацией на 30%. И вот на этом идеи закончились. После этого Лукашенко осталось только заниматься клумбами, ремесленничеством и т.д.

И самый главный его посыл сегодня: давайте как-то сами, что-то вас избаловали, слишком дорого стало население обходиться монарху.

И плюс, и это совершенно очевидно, есть фактор здоровья. Сейчас это особенно видно. Слышали, в каком ключе он говорит о здоровье?

Когда на исторической родине он рассказывал, почему устал, впервые появилась фраза: «Представьте себе, какое большое количество людей меня ненавидит». Он прямо так и сказал.

Конечно, он это понимает и чувствует, и, как человек суеверный, знает, что эти вещи просто так не проходят, — говорит Чалый.

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