ВСУ остановили продвижение россиян на Купянском направлении
- 7.09.2024, 12:57
Это серьезный успех украинских войск.
Продвижение российских войск на Купянском направлении фронта в Украине остановлено, заявил командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире «Эспрессо».
«В Купянске ситуация выглядит следующим образом. Противник сконцентрировал значительное количество сил и средств для совершения ударных штурмовых действий. За предыдущий период враг имел незначительные тактические успехи на поле боя. Но на текущий момент, за счет объединенной работы бригад, держащих отрезок, специальных групп и других представителей Сил обороны, по моему убеждению, удалось в полной мере остановить продвижение врага», - рассказал боец.
По его словам, на данный момент ВСУ работают над уничтожением ударно-штурмового потенциала армии РФ:
«Это важная задача, чтобы противник не мог наращивать тот успех, который имел предварительно. За последний период успехов противника на поле боя также нет. Идет тяжелая, системная, круглосуточная работа Сил обороны».