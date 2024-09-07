Где фальшивые усы? Telegram-канал «Письма к дочери»

7.09.2024, 13:22

Первый японский шпион – идея, давно требовавшая своего воплощения.

Что-то я не понимаю про японского шпиона. Нет, зачем японский шпион я понимаю. Без японского шпиона стабильность полной не бывает. Японский шпион – это классика. Японский шпион – это традиции.

Японский шпион – это историческое наследие. Даже странно, что у белорусской стабильности не было до сих пор ни одного японского шпиона.

Я другого не понимаю. Ну что это такое: японский шпион с оперативной кличкой Маса? Вы серьезно? Маса? А куратором у него тогда кто? Эраст Петрович Фандорин?

Ну есть же другие разнообразные японские имена. Ну не трудно же их найти. Вы бы Википедию открыли, сериал Сёгун посмотрели. И не было бы тогда этих неловких моментов.

К тому что японский шпион фотографировал белорусскую глубинку, чтобы наводить на нее американские ракеты у меня вопросов нет. Это классика жанра. Сразу видно, что люди ознакомились с соответствующим литературным наследием у себя в архивах.

Но «хранил фотографии на личном компьютере, чтобы лично передать в Токио» — это, извините, полная халтура.

Не я понимаю, что люди вдохновлялись классическими протокольными произведениями. Но при всем уважении к литературному наследию надо же быть немного ближе к современности. Где передовые шпионские технологии? Где встречи в парке на скамейки? Где фальшивые усы?

Где камень, выдолбленный изнутри? Да хоть специально обученные голуби.

Ну честное слово. Шпионские технологии, со времен классиков протокольного жанра, сделали большой прогресс. Не надо его игнорировать, если вы хотите добавить своему произведению литературной достоверности. А то, как двоечники какие-то. Списали все слово в слово со старых протоколов и думали никто не заметит.

И, извините меня, конечно, может я слишком эстет, но не надо было привлекать к этому делу смежников. Вот сюжетный поворот про то, что японский шпион активно участвовал в протестах двадцатого года, он никуда не годится. То есть вообще никуда.

Или шпион, или участвовал в протестах. Эти два жанра в принципе нельзя смешивать.

Это, опять извините меня за грубость, модернизм какой-то получается. Не надо нам этих экспериментов. Идем по классике и не выпендриваемся со своими литературными амбициями.

Хочешь удовлетворить свои литературные амбиции – расскажи товарищам хороший анекдот на рыбалке.

Короче, я что хочу сказать? Первый японский шпион – это конечно хорошо. Идея, которая давно требовала своего воплощения. Но вот воплощение – это полный позор.

Потому что если вы уже решили завести японского шпиона, то наймите себе приличного сценариста.

Не надо вот этого жлобства: зачем нам тратиться, сейчас сядем с Петровичем и сами все накидаем. Что за художественная самодеятельность? Серьезная же тема. Ладно вы потом будете себе экономить бюджетные средства. Но ради первого японского шпиона все должно быть красиво.

Кстати, к стилистике у меня претензий в принципе нет. Классика протокольной стилистики выдержана. Но сказать про сюжет я даже не имею приличных слов, чтобы выразить свое отношение общепринятыми литературными эпитетами.

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