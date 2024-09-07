Украина предупредила Иран 7.09.2024, 13:31

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После передачи баллистических ракет России.

Украина обратилась к Ирану из-за возможной передачи баллистических ракет России, предупредив о «разрушительных последствиях» для двусторонних отношений. Об этом говорится в официальном комментарии МИД, который опубликовали в субботу, 7 сентября.

МИД Украины выразил обеспокоенность сообщениями международных СМИ о потенциальных поставках Ираном баллистических ракет в Россию.

«В очередной раз призываем руководство Исламской Республики Иран воздержаться от передачи России, которая согласно Уставу ООН и норм международного права является государством-агрессором, любых видов вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.

«МИД отмечает, что углубление военного сотрудничества между Россией и Ираном несет серьезные угрозы безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, Ближнего Востока и мира».

«Призываем мировое сообщество усилить давление на Тегеран и Москву ради защиты международного мира и безопасности», — добавляют в ведомстве.

Украина требует, чтобы Иран прекратил поставки оружия России, «чтобы действиями доказать искренность заявлений своего политического руководства о непричастности к подпитке российской военной машины».

МИД предупредил, что подтверждение передачи Ираном баллистических ракет России «будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских двусторонних отношений».

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