В центре Минска продают пентхаус с террасой 2 7.09.2024, 13:52

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За четырехкомнатную квартиру хотят 917 тысяч долларов.

В Центральном районе Минска в элитном ЖК продают пентхаус с балконом-террасой и парковкой для электрокаров. Фото и описание двухуровневой квартиры появились на портале «Бюро городской недвижимости», заметило «Зеркало».

Четырехкомнатная квартира находится в доме № 10 по улице Москвина, в элитном ЖК «Залаты Маёнтак». На первом уровне обустроены совмещенная с кухней гостиная, две жилые комнаты, обе — с санузлом и джакузи, (есть еще один, отдельный — для гостей). Там же находятся постирочная и топочная, два балкона и лоджия. На втором — коридор, еще одна мастер-спальня (с тропическим душем в душевой) и выходом на террасу почти в 100 «квадратов».

— Особое атмосферное место в квартире — это обустроенная терраса на крыше, — говорится в объявлении. — Обшита сибирской лиственницей, есть пергола, застекленная часть, где можно проводить время в холодный период, и большая открытая зона для отдыха и релакса летом с газовым барбекю, садовой мебелью, озеленением и сказочным видом на город.

В квартире — дорогой ремонт, домашний кинотеатр, подоконники, бар и столешница из натурального мрамора. В комнатах стоят кондиционеры, пол с подогревом. В квартире индивидуальное отопление, установлена система «Умный дом», индивидуальное видеонаблюдение за прилегающей территорией и паркингом.

Объект продается со всей мебелью и техникой. Указано, что дом — блочный, 2007 года постройки, с подземным паркингом и зарядкой для электромобилей. Два паркоместа входят в стоимость жилья.

За все это владельцы запросили 917 тысяч долларов.

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