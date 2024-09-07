Десакрализация Путина 1 Владимир Пастухов

7.09.2024, 14:14

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Почему глава Кремля прячет сыновей.

С интересом посмотрел материал «Досье» про младшую генерацию Путиных. Ничто человеческое мне не чуждо, и здоровое любопытство побеждает. Впрочем, слово «человеческое» является здесь ключевым. Закрытость личной жизни Путина можно объяснять по-разному. Есть здесь и доля профессиональной деформации, и реальные опасения за безопасность семьи, а может, и есть то, что не хочется показывать. Но больше всего здесь политического инстинкта: вождь должен быть на пьедестале, он должен быть лишен тех человеческих характеристик, которые затрудняют его восприятие как богочеловека. А если он и являет человечность, то это должно быть как откровение, то есть строго дозировано. Открытость личного пространства не вписывается в этот концепт. Информация о женах, любовницах, детях и внуках, распространяясь свободно, способствовала бы десакрализации Путина, чересчур очеловечивала бы его, вела бы к искушению сравнений, а значит, неприемлема. Вы хотите, чтоб было как у Байдена? – Конечно, нет.

Собственно, этот эффект и является лично для меня главным итогом ознакомления со светской хроникой от «Досье». Семья Путина предстает как нормальная семья обеспеченных обывателей из советских 70-х. Путины как родители не желают своим детям ничего того, чего бы не желала любая позднесоветская семья с достатком. Хорошее домашнее образование, хорошие манеры, иностранные (естественно, в первую очередь – европейские языки) от «носителя», немного спорта, немного музыки, вечная борьба за контент (раньше боролись с неправильными книгами, теперь с неправильными играми – не суть). Большинство из нас при наличии этого самого достатка стремились бы к тому же самому. Я не брошу в Путина и Кабаеву камень за это.

Можно, конечно, зацепиться за достаток и долго на этом оттаптываться, собирая негодующие лайки, но я в целом не завистлив и не считаю, что президент должен жить в глубокой аскезе. Пусть сибаритство было бы его главным и единственным недостатком – мы бы это пережили. Но вот только один вопрос: а за что тогда всем остальным Дугин с его православно-языческой шизой? Зачем нам эти все традиционные пляски над костром, бороды и старославянские ужимки, роды до упаду и прочая хрень, которую стали впаривать нашим детям в школах вместо интенсивного курса английского от носителя, пусть и из ЮАР? Нет, нет, нет, мы хотим такого, как у Путина с Кабаевой, для наших детей. Или тогда сами увольте преподавателей из агентства English Nanny и возьмете в воспитатели наследникам какого-нибудь «усатого няня» из «Царьграда» или еще лучше ветерана СВО, прошедшего ускоренную педагогическую подготовку.

Владимир Пастухов, Telegram

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