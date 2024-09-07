Российские пропагандисты обвиняют друг друга в дезинформации 7.09.2024, 14:31

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Фейк был быстро разоблачен.

Ряд Z-военкоров опубликовали кадры тренировки солдат ВС РФ на полигоне, утверждая, что это штурм украинского Угледара. Фейк был быстро разоблачен.

Видео распространил первым замкомполка ВС РФ Юрий Гагарин. Оно быстро разлетелось по Z-каналам. Запостил его и бывший «замминистра информации» так называемой «ДНР» Даниил Безсонов (настоящее имя Руслан Баклан). Оно до сих пор висит на его канале в Telegram, передает «Диалог».

«Так выглядит один из штурмов ВС РФ под Угледаром. Быстро и дерзко. Конечно, после предварительной артподготовки», — написал пропагандист.

Очень быстро удалось выяснить, что «дерзкий штурм» — это кадры маневров российских солдат на полигоне. Над фейком смеются даже Z-каналы.

«Зачем… показывают видео тренировки бойцов и выдают это за кадры реального штурма, одному богу известно… Ошибся наверно, врать же нельзя», — написал военный РФ под ником «Блиндаж дяди Жоры».

Еще более резко высказался Z-канал «РосгVардеец».

«Как-то мельком взглянул на это видео вчера. Еще подумал, какая-то (фигня — ред.) происходит. Не стал вдаваться в подробности. А тут вон оно что. Оказывается, полный тезка знаменитого космонавта комментирует видео тренировки бойцов и все это подписано под реальный штурм. Это конечно фиаско, но обывателю зайдет. А вот другим на потеху, в том числе и противнику. Так и подмывает сказать: Юра мы все…», — написал пропагандист.

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