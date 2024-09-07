На минской Комаровке замечен необычный овощ 7.09.2024, 14:33

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Цена вас удивит.

В TikTok минского Комаровского рынка появился обзор на очень необычный овощ, пишет blizko.by.

«Фиолетовая, бордовая. Я не знаю, какой это цвет», – рассказывает блогер. Как оказалась, эта такая капуста. Стоит она 2,5 рубля за килограмм.

Кстати, пользователи определили цвет. По их мнению, – свекольный.

Ранее похожую капусту уже показывали, но только она была обычного цвета для этого овоща. Ее называли «Сахарное сердце». Стоила она тогда 1,5 рубля. Как рассказала продавец, капуста очень сладкая и хорошо подходит для салата.

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