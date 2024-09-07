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На минской Комаровке замечен необычный овощ

  • 7.09.2024, 14:33
  • 1,754
На минской Комаровке замечен необычный овощ

Цена вас удивит.

В TikTok минского Комаровского рынка появился обзор на очень необычный овощ, пишет blizko.by.

 

 

«Фиолетовая, бордовая. Я не знаю, какой это цвет», – рассказывает блогер. Как оказалась, эта такая капуста. Стоит она 2,5 рубля за килограмм. 

 

Кстати, пользователи определили цвет. По их мнению, – свекольный. 

@komarovka.by

♬ оригинальный звук - Минский Комаровский рынок

 

Ранее похожую капусту уже показывали, но только она была обычного цвета для этого овоща. Ее называли «Сахарное сердце». Стоила она тогда 1,5 рубля. Как рассказала продавец, капуста очень сладкая и хорошо подходит для салата.

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