Украинские пограничники атаковали скрытые позиции РФ 7.09.2024, 14:44

Видео с Волчанского направления.

Украинские пограничники выявили скрытые позиции оккупантов на Волчанском направлении. Сразу был нанесен удар.

Об этом сообщает ОТГ «Харьков».

«На Волчанском направлении операторы БПЛА Краматорского пограничного отряда обнаружили скрытые враждебные позиции», - говорится в сообщении.

По данным военных, FPV-дронами был нанесен удар по укреплениям окупантов.

«Судя по повторным детонациям, которые привели к мощным взрывам и возгоранию, пограничники уничтожили полевой состав боеприпасов противника», - добавили в ОТГ «Харьков».

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