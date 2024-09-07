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В России запустили свой аналог нацистской программы «Лебенсборн»

  • 7.09.2024, 15:13
В России запустили свой аналог нацистской программы «Лебенсборн»

В Перми начали платить за рождение ребенка от участников войны в Украине.

В Пермском крае России ввели выплаты за рождение ребенка от участника войны в Украине. Размер поощрения составляет около 128 тысяч рублей российских рублей. 

Деньги смогут получить семьи военных, в которых появились дети в период с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно. При этом брак должен быть официально зарегистрирован. Выплата полагается на каждого ребенка.

Получить выплату жена военного сможет во время его участия в боевых действиях или в течение года после того, как он вернется с фронта. Также деньги за роды полагаются тем, кто потерял мужа. Предложением можно воспользоваться в течение 300 дней после его пропажи или смерти. Для этого нужно подготовить пакет документов.

Отметим, что это новшество очень похоже на нацистскую программу «Лебенсборн». В рамках этого проекта нацисты поощряли беременность от членов СС, которые призывались выполнять свою «миссию осеменителей».

Одной из целей «Лебенсборн» была выведение чистой «нордической» расы.

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