В России запустили свой аналог нацистской программы «Лебенсборн» 7.09.2024, 15:13

В Перми начали платить за рождение ребенка от участников войны в Украине.

В Пермском крае России ввели выплаты за рождение ребенка от участника войны в Украине. Размер поощрения составляет около 128 тысяч рублей российских рублей.

Деньги смогут получить семьи военных, в которых появились дети в период с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно. При этом брак должен быть официально зарегистрирован. Выплата полагается на каждого ребенка.

Получить выплату жена военного сможет во время его участия в боевых действиях или в течение года после того, как он вернется с фронта. Также деньги за роды полагаются тем, кто потерял мужа. Предложением можно воспользоваться в течение 300 дней после его пропажи или смерти. Для этого нужно подготовить пакет документов.

Отметим, что это новшество очень похоже на нацистскую программу «Лебенсборн». В рамках этого проекта нацисты поощряли беременность от членов СС, которые призывались выполнять свою «миссию осеменителей».

Одной из целей «Лебенсборн» была выведение чистой «нордической» расы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com