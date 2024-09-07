За что воюет Россия? 1 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

7.09.2024, 15:33

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Кремлевская пропаганда загоняет в угол сама себя.

Пропагандисты размышляют о том, чем может кончиться война и приходят к мысли, что даже захват Киева и всей Украины войну не остановит (хотя и этот план выглядит невероятным).

И тут пропаганда загоняет в угол сама себя. Ведь если выходит, что удары по российским городам не прекратятся даже после захвата Украины, тогда какой смысл вообще ее захватывать? За что тогда воюет Россия? За что погибли и продолжают погибать десятки тысяч людей? В чем смысл этой мясорубки, если она никого ни от чего не защищает и не прекратится даже в случае захвата всей Украины?

У пропагандистов нет ответов. Все понимают, что идет бойня ради бойни, говорят об этом вслух, но никто не может набраться мужества и признать, что это необходимо прекращать, выводить войска и разбираться с теми, кто втянул страну во все это де**мо.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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