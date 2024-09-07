«В день на еду тратила 10-12 долларов» 5 7.09.2024, 15:52

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Как отдохнуть в Турции без «все включено».

Летом могилевчанка Светлана Зычкова побывала в крупнейшем турецком городе, популярном у туристов. Дегустировала местные блюда, восхищалась архитектурой и сделала вывод: «в Стамбуле никогда не знаешь, на какое чудо наткнешься», пишет magilev.by.

«Музеи сильно подорожали – цена доходит до 40-50 долларов»

В Турции Света уже бывала, но исключительно в приморских городах. В Стамбул полетела вместе с подругой. И хоть обе могилевчанки бывалые путешественницы и могли забронировать сами и билеты на самолет, и отель, в мусульманскую страну решили лететь через турфирму.

За поездку, куда входил перелет, отель с завтраками и трансфер, заплатили 2800 белорусских рублей каждая. Путешествие длилось 8 дней, Света говорит, что вполне хватило хорошо познакомиться с городом:

– Отель был 4-звездочный, находился в самом центре Стамбула, на европейской части. Были включены завтраки. «Все включено» брать не хотели – во-первых в Стамбуле проблематично найти такой вариант, а во-вторых, хотелось пробовать уличную еду и местную кухню в разных заведениях.

Могилевчанка признается, что ходила везде с открытым ртом:

– Каждое сооружение достойно внимания. Некоторые здания отреставрированные, некоторые заброшены, но все равно красивые. Как будто ты в архитектурном музее.

Музеи, кстати, с этого года в Стамбуле сильно подорожали. Во многие цена за вход доходит до 40-50 долларов. Поэтому мы в основном заходили в те места, где не нужно было платить. Есть мечети, куда вход бесплатный, мы сходили в несколько таких и в платные уже не заглядывали. Думала, сходить в Цистерна Базилика – одно из самых крупных сохранившихся древних подземных водохранилищ, но 50 долларов, честно говоря, отдавать не захотела. Возможно, еще пожалею, что не сходила.

Пляжного отдыха в Стамбуле нет, если хочется к морю, нужно добираться на пароме либо на другом транспорте. Мы обошлись без моря, зато очень много гуляли. В отеле был вайфай, и мы, перед тем как куда-то идти, находили все, что нас интересует. Делали скриншот маршрутов, читали подробно про место. Так как отель располагался в туристическом центре, все самые интересные достопримечательности были в пешей доступности.

Что важно для туриста, нехватки общественных туалетов нет, в основном они в районе мечетей. На наши деньги стоит 50 копеек. Никто там не сидит и не берет у тебя монеты, все рассчитано на добросовестность посетителей.

«Улицы моют щетками, поэтому очень чисто»

– Есть в Стамбуле район, который называется Балат. Еще недавно он был криминальный и туристам туда советовали даже не соваться. Но с тех пор, как там сняли сериал «Чукур», который разошелся по всему миру, он стал популярным и у местных, и у туристов. К тому же, район приглянулся дизайнерам и ремесленникам, они начали открывать там свои шоурумы. Дома стали раскрашивать в разные цвета. И мало того, что здесь здания сами по себе с историей и очень интересные, так еще и веселые. На фотографиях смотрится чудесно, да и вживую тоже.

В Стамбуле везде история и своя атмосфера. Некоторые распиаренные достопримечательности на меня не производили впечатление, а какой-то случайный дом так цеплял деталями, что могла стоять и рассматривать. Понравилось гулять по исторической пешеходной улице Истикляль. По ней туда-обратно курсирует красный трамвайчик.

Улицы в городе мощеные камнем, их, кстати, моют щетками, поэтому очень чисто.

Недалеко от нашего отеля находился Дворец Топкапы, главный дворец Османской империи до середины XIX века. Около него разбит большой парк, где мы часто гуляли. И совершенно случайно набрели на колонну времен Римской империи! Когда подходишь и осознаешь, какая это древность, просто мурашки по телу. Причем, это место совсем не распиаренное, то есть, в Стамбуле ты никогда не знаешь, на какое чудо наткнешься.

«Фисташки на рынке стоят дороже, чем у нас»

Не обошлось у нашей героини без шопинга. В Zara джинсы-трубы Света купила за 70 рублей, джинсовую куртку – за 110 рублей, столько же стоили кеды на полиуретановой подошве, по 40 рублей взяла несколько футболок:

– Еще в магазинах местных бюджетных брендов LC Waikiki и DeFactо купила рубашку, юбку, брюки из натуральных тканей за 40-50 рублей. Сравнила потом с ассортиментом в Минске ТЦ «Галерея» – такого выбора нет и в помине. В DeFacto там видела линейку в колоборации с каким-то солидным брендом. Цена изделий выше, но и ткань премиального качества.

На Гранд-базаре есть магазины бижутерии. Там браслетики, чокеры из бисера можно купить по 1-5 рублей на наши деньги. Купила и себе, и детям привезла. В магазине с натуральными камнями тоже глаза разбегаются, привезла кольцо с натуральным камнем неправильной формы за 15 рублей.

Чай местного производства тоже недорогой, если в обычных магазинах покупать. На Египетском рынке чай, специи, орешки и сладости очень дорогие. Фисташки стоят дороже, чем у нас. Хотя там их выращивают. А вот в магазине расфасованные фисташки купила недорого. Покупала мыло натуральное. Цена приемлемая по сравнению с нашим мылом ручной работы.

«Орешки и лукум всегда ели бесплатно»

С местами для завтраков, обедов, ужинов и перекусов с Стамбуле проблем нет. Завтракали могилевчанки в отеле, а уже потом экспериментировали:

– Завтраки в отеле были хорошие, хватало фруктов, сладостей, был большой выбор сыров, вкусный хумус. Но необычно, что гарниры подавались всегда холодными. Даже если это были макароны, картошка или рис.

В день на еду я тратила 30-40 рублей, не больше. В Стамбуле очень много вкусного, в том числе всяких восточных сладостей. Если пробовать все, привезешь 5 кг. Цены в заведениях примерно такие же, как и у нас. За 20 рублей на обед съешь большую порцию чего-нибудь с мясом. Еле съедала. Вечером уже не ужинала, только если чем-то легким типа йогурта или айрана. Турецкий айран не отличаться от того, который я привыкла покупать в Могилеве, так что и у нас его делать умеют. В стамбульских магазинах продавался еще и детский айран, он более мягкий и жирность выше.

Популярная уличная еда – кукуруза вареная и на гриле, два рубля на наши деньги. Мне на гриле понравилась не очень, вареная вкуснее. На каждом шагу можно купить жареные каштаны – как печеная картошка с ореховым вкусом. Пакетик на наши деньги стоил 6 рублей, они очень сытные, мы такой брали на двоих.

Орешки и лукум всегда ели бесплатно, потому что куда ни пойдешь, в кафе, в магазин с одеждой или продуктовой, тебя всегда угощают, наливают чай или кофе. На улице устраивают дегустации. Лукум, кстати, стоил дорого, по крайней мере, в туристических районах – 50-70 рублей за килограмм.

Еще в «Орле и решке» Света видела, как герои пробовали скумбрию в лаваше на гриле и ей тоже хотелось. Попробовала, очень понравилось. Специальными щипцами в рыбе удаляют кости и шкурку, остается только филе, используют интересные специи и соус:

– Дома потом пыталась повторить это блюдо, и хоть и было вкусно, но не то. Стоило блюдо в районе 17 рублей на наши деньги. Лиры, кстати, легко переводить в белорусские, надо отбросить ноль. Кстати, везде я платила своей обычной зарплатной картой VISA, даже на рынке. И в приложении трата отображалась в лирах и белорусских рублях, было проще и выгоднее, чем везти валюту и менять ее на лиры.

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