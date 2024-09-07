В Барановичах задержали двух бывших военных 6 7.09.2024, 16:08

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Один из них сжег форму внутренних войск, другой — записал видео.

Во время облавы в Барановичах силовики задержали двух бывших военнослужащих. 7 сентября их «покаянные» видео опубликовал приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Один из задержанных ранее служил во внутренних войсках. В видео показали архивный фрагмент, где он бросает на землю головной убор и шевроны, обливает их жидкостью и поджигает.

Также задержан мужчина, который в 2020 году записал видео в поддержку мирных протестов. Тогда он, будучи в офицерской форме, заявил, что ему стыдно за применение силы против граждан своей страны. Ранее задержанный проходил службу в воинской части 25 887 ВС Беларуси.

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