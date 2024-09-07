Невзоров: Бесконечный мобресурс оказался очередным мифом России

Невзоров: Бесконечный мобресурс оказался очередным мифом России3
- 7.09.2024, 16:21
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«Курскую дыру» затыкают откровенными инвалидами.
Бесконечный и безбрежный «мобресурс», о котором трещала пропаганда, тоже оказался очередным мифом России.
Чтобы не дать ВСУ зажевать всю Курскую область требуется не менее ста тысяч свеженьких орков.
Но... их нет.
Маразматики-добровольцы перевелись.
А провинциальное быдло, от беспросветицы готовое «на контракт», выжидает очередного «повышения ставок».
Глубинка хитра и наблюдательна, она видит рост цен на свое мясо и уже смекнула, что к ноябрю окопный орк будет стоить не 2, а 5 миллионов.
Ведь сложно не заметить то, что регионы тужатся и регулярно наращивают денежные соблазны.
Поэтому МО РФ приняло единственно возможное решение: пустить по второму кругу уже «отработанных» орков.
«Выписантов» из госпиталей не комиссуют, а сколачивают в бригадки и отправляют калечиться и умирать «еще разочек».
Сейчас «Курскую дыру» затыкают откровенными инвалидами: слепыми, немыми, параличными. Есть и те, которых на штурм придется нести на носилках.
Александр Невзоров, Telegram