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Невзоров: Бесконечный мобресурс оказался очередным мифом России

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  • 7.09.2024, 16:21
  • 2,764
Невзоров: Бесконечный мобресурс оказался очередным мифом России

«Курскую дыру» затыкают откровенными инвалидами.

Бесконечный и безбрежный «мобресурс», о котором трещала пропаганда, тоже оказался очередным мифом России.

Чтобы не дать ВСУ зажевать всю Курскую область требуется не менее ста тысяч свеженьких орков.

Но... их нет.

Маразматики-добровольцы перевелись.

А провинциальное быдло, от беспросветицы готовое «на контракт», выжидает очередного «повышения ставок».

Глубинка хитра и наблюдательна, она видит рост цен на свое мясо и уже смекнула, что к ноябрю окопный орк будет стоить не 2, а 5 миллионов.

Ведь сложно не заметить то, что регионы тужатся и регулярно наращивают денежные соблазны.

Поэтому МО РФ приняло единственно возможное решение: пустить по второму кругу уже «отработанных» орков.

«Выписантов» из госпиталей не комиссуют, а сколачивают в бригадки и отправляют калечиться и умирать «еще разочек».

Сейчас «Курскую дыру» затыкают откровенными инвалидами: слепыми, немыми, параличными. Есть и те, которых на штурм придется нести на носилках.

Александр Невзоров, Telegram

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