У белорусов пропадет телевидение и радио

У белорусов пропадет телевидение и радио3
- 7.09.2024, 16:28
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Когда и где.
«Белтелеком» предупредил о грядущих технических работах, которые могут вызвать перебои в работе эфирного теле- и радиовещания в четырёх областях Республики Беларусь. Работы запланированы на период с 7 по 11 сентября и могут повлиять на качество вещания.
Однако, как заверили в «Белтелекоме», интерактивное телевидение Zala будет работать в прежнем режиме, и зрители смогут наслаждаться любимыми программами без перебоев.
По информации «Белтелекома», сбои в работе возможны в различных районах Минской, Гомельской, Могилёвской и Витебской областей. Исключение, как мы видим, на сей раз сделали для абонентов Гродненщины и Брестчины.
Так, на территории Гомельской области с 7 по 8 сентября в период с 08:00 до 16:00 «по мере необходимости» пообещали отключить некоторые местные и республиканские радиостанции. Ожидается, что технические работы затронут следующие районы:
• Гомель и Гомельский район;
• Буда-Кошелёвский район;
• Ветковский район;
• Добрушский район;
• Речицкий район;
• Лоевский район;
• Чечерский район.
На территории Витебской области 9 сентября с 09:15 до 15:00 «Белтелеком» решил отключить вещание обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, регионального пакета телепрограмм, а также некоторых радиостанций. Работы решили провести в следующих районах:
• Витебский район;
• Городокский район;
• Шумилинский район;
• Сенненский район;
• Лиозненский район;
• Бешенковичский район;
• Оршанский район.
Помимо этого, в один из дней 10 или 12 сентября, в зависимости от погодных условий, с 08:00 до 18:00 будут наблюдаться технические сбои в обязательном общедоступном пакете программ, а также коммерческом эфирном цифровом телевидении, предупредили в «Белтелекоме». Это затронет несколько районов Беларуси:
• Бобруйский район Могилёвской области;
• Глусский район Могилёвской области;
• Стародорожский район Минской области;
• Любанский район Минской области;
• Октябрьский район Гомельской области;
• Светлогорский район Гомельской области.
«В случае завершения работ ранее указанного срока работа передатчика будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства», — отметили в «Белтелекоме».