У белорусов пропадет телевидение и радио 3 7.09.2024, 16:28

1,624

Когда и где.

«Белтелеком» предупредил о грядущих технических работах, которые могут вызвать перебои в работе эфирного теле- и радиовещания в четырёх областях Республики Беларусь. Работы запланированы на период с 7 по 11 сентября и могут повлиять на качество вещания.

Однако, как заверили в «Белтелекоме», интерактивное телевидение Zala будет работать в прежнем режиме, и зрители смогут наслаждаться любимыми программами без перебоев.

По информации «Белтелекома», сбои в работе возможны в различных районах Минской, Гомельской, Могилёвской и Витебской областей. Исключение, как мы видим, на сей раз сделали для абонентов Гродненщины и Брестчины.

Так, на территории Гомельской области с 7 по 8 сентября в период с 08:00 до 16:00 «по мере необходимости» пообещали отключить некоторые местные и республиканские радиостанции. Ожидается, что технические работы затронут следующие районы:

• Гомель и Гомельский район;

• Буда-Кошелёвский район;

• Ветковский район;

• Добрушский район;

• Речицкий район;

• Лоевский район;

• Чечерский район.

На территории Витебской области 9 сентября с 09:15 до 15:00 «Белтелеком» решил отключить вещание обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, регионального пакета телепрограмм, а также некоторых радиостанций. Работы решили провести в следующих районах:

• Витебский район;

• Городокский район;

• Шумилинский район;

• Сенненский район;

• Лиозненский район;

• Бешенковичский район;

• Оршанский район.

Помимо этого, в один из дней 10 или 12 сентября, в зависимости от погодных условий, с 08:00 до 18:00 будут наблюдаться технические сбои в обязательном общедоступном пакете программ, а также коммерческом эфирном цифровом телевидении, предупредили в «Белтелекоме». Это затронет несколько районов Беларуси:

• Бобруйский район Могилёвской области;

• Глусский район Могилёвской области;

• Стародорожский район Минской области;

• Любанский район Минской области;

• Октябрьский район Гомельской области;

• Светлогорский район Гомельской области.

«В случае завершения работ ранее указанного срока работа передатчика будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства», — отметили в «Белтелекоме».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com