«Путин — «инопланетянин», поверивший в собственную пропаганду»1
- 7.09.2024, 16:37
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Российский диктатор ничего не знает об украинцах и Украине.
Политолог Владимир Фесенко в интервью ТСН отметил, что после ракетного террора Харькова, Полтавы, Киева, Запорожья и Львова, уничтожения городов и сел в Донецкой области российский диктатор цинично заговорил о какой-то «защите украинцев».
«Путин с одной стороны заявляет о «защите украинцев» – это цинизм и лицемерие, он убивает. Очень интересная защита – он защищает, когда убивает», – говорит Фесенко.
Политолог считает, что «инопланетянин» в этой истории – это Путин, поверивший в собственную пропаганду и ничего не знающий об украинцах и Украине.
«А по отношению к «инопланетянам» у власти в Украине – это примитивная и искаженная пропаганда. Путин живет в другой реальности. Для него создали картинку об «украинских нацистах», что Россия «освобождает» украинцев. Если освобождает, то почему украинцы не поддерживают Путина?» – считает политолог.
Владимир Фесенко отметил, что в бред Путина могут поверить только в России.
«Но эти все заявления и фейки могут сработать только для недалеких лиц, российского плебса, который одурманен российским телевизором. Вот они эту ерунду воспринимают всерьез. Но в Украине, на Западе этого всерьез не воспринимают. Поэтому в роли инопланетян, которые живут в параллельном измерении, здесь Путин. Путин ничего не знает об украинцах, об Украине. Для россиян это прокатит, но для других – нет», – объяснил он.