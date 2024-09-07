«Путин — «инопланетянин», поверивший в собственную пропаганду» 1 7.09.2024, 16:37

1,158

Российский диктатор ничего не знает об украинцах и Украине.

Политолог Владимир Фесенко в интервью ТСН отметил, что после ракетного террора Харькова, Полтавы, Киева, Запорожья и Львова, уничтожения городов и сел в Донецкой области российский диктатор цинично заговорил о какой-то «защите украинцев».

«Путин с одной стороны заявляет о «защите украинцев» – это цинизм и лицемерие, он убивает. Очень интересная защита – он защищает, когда убивает», – говорит Фесенко.

Политолог считает, что «инопланетянин» в этой истории – это Путин, поверивший в собственную пропаганду и ничего не знающий об украинцах и Украине.

«А по отношению к «инопланетянам» у власти в Украине – это примитивная и искаженная пропаганда. Путин живет в другой реальности. Для него создали картинку об «украинских нацистах», что Россия «освобождает» украинцев. Если освобождает, то почему украинцы не поддерживают Путина?» – считает политолог.

Владимир Фесенко отметил, что в бред Путина могут поверить только в России.

«Но эти все заявления и фейки могут сработать только для недалеких лиц, российского плебса, который одурманен российским телевизором. Вот они эту ерунду воспринимают всерьез. Но в Украине, на Западе этого всерьез не воспринимают. Поэтому в роли инопланетян, которые живут в параллельном измерении, здесь Путин. Путин ничего не знает об украинцах, об Украине. Для россиян это прокатит, но для других – нет», – объяснил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com