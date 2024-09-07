Ученые обнаружили необычные аномалии на дне Красного моря 7.09.2024, 16:44

Они содержат важную информацию о зарождении жизни на Земле.

Ученые при исследовании дна Красного моря обнаружили «бассейны смерти» - таинственные участки, где не выживают никакие существа.

Как пишет Unilad, они представляют собой отверстия, которые выходят за пределы морского дна, в них вообще нет кислорода, и они чрезвычайно соленые, поэтому большинство форм жизни не могут там выжить.

Профессор Сэм Перкис, заведующий кафедрой морских наук о Земле в Университете Майами, объяснил, что рыба, которая случайно попадает в соляные бассейны, «немедленно оглушается или погибает», а хищники фактически селятся в этих местах, чтобы «питаться неудачниками».

Однако это леденящее душу открытие, как оказывается, содержит важную информацию о зарождении жизни на Земле.

Как объясняет Перкис, считается, что жизнь зародилась на Земле в глубоком море, почти наверняка в бескислородных условиях.

«Изучение этих участков, таким образом, позволяет заглянуть в те условия, в которых впервые появилась жизнь на нашей планете, и может направить поиск жизни в других «водных мирах» в нашей солнечной системе и за ее пределами», - считает он.

Также для исследований очень важен тот факт, что в этих ямах так мало живых существ.

Обычно эти животные взбалтывают морское дно, нарушая отложения, которые там скапливаются. Однако с этими бассейнами с рассолом все иначе - любые осадочные слои, которые оседают на дне соляного бассейна, остаются совершенно нетронутыми.

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