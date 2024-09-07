Котел захлопнется: ВСУ организовали неожиданную ловушку для РФ 7.09.2024, 17:02

Моральное состояние российских войск на крайне низком уровне.

Российские войска на Курщине попали в оперативный котел у реки Сейм, но Кремль не спешит их спасать, несмотря на громкие заявления о том, что «русские своих не бросают». Как сообщил 24 Каналу российский публицист и оппозиционер Ростислав Мурзагулов, за Курскую область в России отвечает Алексей Дюмин — бывший телохранитель Путина, который даже шнуровал ему сапоги.

Дюмин — не простая фигура, его боятся все военные, но даже он не может повлиять на безразличие Кремля к ситуации на Курщине. Путин на форуме во Владивостоке четко дал понять, что его приоритет — Донбасс.

«ВСУ очень берегут жизнь своих солдат и они пытаются минимизировать жертвы среди мирного населения. Там есть российские войска в большом количестве, и если начать играть в танковый биатлон, то погибнет много своих и заденет много гражданских»,- заметил российский публицист.

В то же время, моральное состояние российских войск, по его мнению, остается на крайне низком уровне.

«Это армия бедных и обездоленных. Когда у них закончится провиант, они сдадутся в плен. Они видели, в каких условиях живут российские пленные и уже не верят рассказам пропаганды. Когда они поймут, что единственный вариант - это поехать в украинскую тюрьму и подлатать свои раны, они обязательно им воспользуются. Они знают, что их там не расстреляют, их обменяют или дадут возможность остаться в Украине», — отметил Мурзагулов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com