Котел захлопнется: ВСУ организовали неожиданную ловушку для РФ
- 7.09.2024, 17:02
Моральное состояние российских войск на крайне низком уровне.
Российские войска на Курщине попали в оперативный котел у реки Сейм, но Кремль не спешит их спасать, несмотря на громкие заявления о том, что «русские своих не бросают». Как сообщил 24 Каналу российский публицист и оппозиционер Ростислав Мурзагулов, за Курскую область в России отвечает Алексей Дюмин — бывший телохранитель Путина, который даже шнуровал ему сапоги.
Дюмин — не простая фигура, его боятся все военные, но даже он не может повлиять на безразличие Кремля к ситуации на Курщине. Путин на форуме во Владивостоке четко дал понять, что его приоритет — Донбасс.
«ВСУ очень берегут жизнь своих солдат и они пытаются минимизировать жертвы среди мирного населения. Там есть российские войска в большом количестве, и если начать играть в танковый биатлон, то погибнет много своих и заденет много гражданских»,- заметил российский публицист.
В то же время, моральное состояние российских войск, по его мнению, остается на крайне низком уровне.
«Это армия бедных и обездоленных. Когда у них закончится провиант, они сдадутся в плен. Они видели, в каких условиях живут российские пленные и уже не верят рассказам пропаганды. Когда они поймут, что единственный вариант - это поехать в украинскую тюрьму и подлатать свои раны, они обязательно им воспользуются. Они знают, что их там не расстреляют, их обменяют или дадут возможность остаться в Украине», — отметил Мурзагулов.