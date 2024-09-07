Как быстро проверить, есть ли вы в базе «тунеядцев» 11 7.09.2024, 17:10

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Сервис заработал 2 сентября.

В Национальном центре электронных услуг сообщили, что белорусы теперь могут узнать, включен ли человек в список незанятых, через ресурс «Е-Услуга».

Со 2 сентября на портале доступен новый сервис, позволяющий проверить, попал ли гражданин в базу «тунеядцев» за последние пять лет. Код услуги — 3.33.05.

По данным БелТА, проверка осуществляется автоматически через электронную систему.

«Ответ на запрос приходит по технологии «система-система» на основании данных госинформресурса «База данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике», — прокомментировали в центре.

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