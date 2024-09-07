Губернатор штата Нью-Йорк требует выслать китайского дипломата

Губернатор штата Нью-Йорк требует выслать китайского дипломата4
- 7.09.2024, 17:29
- 1,586
Из-за шпионского скандала.
Генеральный консул Китая в Нью-Йорке Хуан Пин был выдворен из страны после того, как министерство юстиции США обвинило бывшую чиновницу штата Нью-Йорк Линду Сунь в том, что она действовала как незарегистрированный агент КНР. Об этом сообщает CNN.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Хуан Пин не был выслан из США, а уехал в связи с завершением командировки.
Но губернатор Нью-Йорка Кэти Гокул заявила, что требовала высылки китайского дипломата после того, как ее бывшую помощницу обвинили в тайной деятельности в пользу компартии КНР. Консульство Китая в Нью-Йорке, в свою очередь, утверждает, что дипломат выполняет свои обычные обязанности, пишет The Epoch Times.
По данным Госдепартамента, генеральный консул Китая в Нью-Йорке больше не занимает своей должности, завершив свой срок на посту.
Это произошло через день после ареста Линды Сунь, бывшей помощницы нынешнего губернатора Нью-Йорка Кэти Гокул и экс-губернатора Эндрю Куомо.
Гокул назвала поведение Сунь предательством жителей Нью-Йорка и американского народа.
Прокуроры обвиняют Сунь в подделке подписи Гокул на приглашениях для китайской делегации, благодаря которым они получили визы в США.
По словам прокуроров, Сунь также цензурировала тексты выступлений Гокул.
В обвинительном заключении говорится, что в 2021 году Сунь заверила китайского чиновника, что не позволит Гокул упомянуть в своей речи о массовых задержаниях уйгуров в Пекине, и что из-за этого начался спор со спичрайтером Гокул.
В том году в публичном послании Гокул по случаю Китайского Нового года об уйгурах не упоминалось.
Прокуроры обвиняют Сунь и в том, что она в 2020 году добавила китайского чиновника в список участников совещания для руководителей правительства штата Нью-Йорк. Речь шла о реакции Нью-Йорка на пандемию COVID-19. Китайского чиновника не приглашали.
В обвинительном заключении говорится, что в 2019 году Сунь написала китайскому чиновнику, что ей удалось разорвать связи между де-факто посольством Тайваня в США и штатом Нью-Йорк.
Сунь написала, что отклонила все запросы из офиса Тайваня. Тогда она работала под руководством Куомо.
В 2016 году Сунь якобы сообщила китайскому чиновнику, что тайваньское представительство пригласило Гокул выступить на саммите SelectUSA в Вашингтоне, добавив, что она работает над решением этого вопроса.
Позже Гокул отправилась на прием SelectUSA, организованный посольством Китая, а не Тайваня.
Прокуроры утверждают, что Сунь и ее муж, Крис Ху, получали значительные экономические выгоды от работы с китайскими властями. Ху обвиняют в переводе миллионов долларов из Китая в виде откатов.
Сунь и Ху не признали себя виновными по всем пунктам обвинения. Их отпустили под залог. Судебное заседание назначено на 25 сентября.