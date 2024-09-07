«Дружественный огонь» по Лукашенко

«Дружественный огонь» по Лукашенко1
- Телеграм-канал «День опричника»
- 7.09.2024, 17:39
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Российские дроны все чаще залетают в Беларусь.
Главной темой на очередном онлайн-заседании Совбеза стал контроль над небом России.
Владимиру Путину явно «ерзается на стуле» при мысли о том, что «войну дронов» страна однозначно проигрывает. Зачастую на охраняемых российских объектах из «ПВО» лишь стрелковое оружие.
При этом российские руко*опы с пугающей частотой стали организовывать «френдли файер» для белорусов, а украинские БПЛА скоро будут бороздить небеса на 1,5 тысячи км от границы.
Жаль, не скоро узнаем, что же компетентные лица придумали для того, чтобы переломить сложившуюся ситуацию — доклады компетентных лиц прошли не при камерах.
А пока довольствуемся новостями о школьных уроках, где детям расскажут о типах отравляющих веществ, истории ядерного оружия и его возможностях, а также научат отличать «Шахед» от FPV-дрона.
Телеграм-канал «День опричника»