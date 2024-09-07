закрыть
7 сентября 2024, суббота, 18:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Чиновники придумали очередные налоговые новшества для белорусов

  • 7.09.2024, 18:52
Чиновники придумали очередные налоговые новшества для белорусов

Многим придется раскошелиться.

Минфин предлагает внести изменения по имущественному налоговому вычету для многодетных семей, сообщил первый заместитель главы ведомства Дмитрий Кийко. Для этого планируется поправка в Налоговый кодекс.

В частности, министерство предлагает отменить ограничение на одну квартиру при применении налогового вычета для таких семей.

Кроме того, власти планируют в 2025 году проиндексировать некоторые налоги, вычеты и льготы. Дмитрий Кийко, представляя изменения в Налоговом кодексе, отметил, что индексация коснется налоговых ставок, установленных в рублях, включая налоги на землю, недвижимость и транспорт. Корректировка будет привязана к уровню инфляции.

В Минфине добавили, что аналогичные изменения коснутся льгот и вычетов по подоходному налогу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов
Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников