Чиновники придумали очередные налоговые новшества для белорусов
- 7.09.2024, 18:52
Многим придется раскошелиться.
Минфин предлагает внести изменения по имущественному налоговому вычету для многодетных семей, сообщил первый заместитель главы ведомства Дмитрий Кийко. Для этого планируется поправка в Налоговый кодекс.
В частности, министерство предлагает отменить ограничение на одну квартиру при применении налогового вычета для таких семей.
Кроме того, власти планируют в 2025 году проиндексировать некоторые налоги, вычеты и льготы. Дмитрий Кийко, представляя изменения в Налоговом кодексе, отметил, что индексация коснется налоговых ставок, установленных в рублях, включая налоги на землю, недвижимость и транспорт. Корректировка будет привязана к уровню инфляции.
В Минфине добавили, что аналогичные изменения коснутся льгот и вычетов по подоходному налогу.