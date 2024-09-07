Чиновники придумали очередные налоговые новшества для белорусов 7.09.2024, 18:52

Многим придется раскошелиться.

Минфин предлагает внести изменения по имущественному налоговому вычету для многодетных семей, сообщил первый заместитель главы ведомства Дмитрий Кийко. Для этого планируется поправка в Налоговый кодекс.

В частности, министерство предлагает отменить ограничение на одну квартиру при применении налогового вычета для таких семей.

Кроме того, власти планируют в 2025 году проиндексировать некоторые налоги, вычеты и льготы. Дмитрий Кийко, представляя изменения в Налоговом кодексе, отметил, что индексация коснется налоговых ставок, установленных в рублях, включая налоги на землю, недвижимость и транспорт. Корректировка будет привязана к уровню инфляции.

В Минфине добавили, что аналогичные изменения коснутся льгот и вычетов по подоходному налогу.

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