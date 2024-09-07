Опубликованы кадры последствий атаки на склад РФ в Воронежской области 4 7.09.2024, 19:02

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Взрывы продолжаются до сих пор.

Спутниковый снимок пожара на складе боекомплектов в Воронежской области РФ после атаки СБУ появился в Сети. Сегодня пылало в населенном пункте Солдатское, пишет «Обозреватель».

Соответствующее видео показали у Х(Twitter). Стоит отметить, что этот склад враг активно использовал для отправки техники в Украину.

На данный момент на объекте зафиксировано четыре очага мощного пожара. Там постоянно детонируют боеприпасы. Взрывы продолжаются до сих пор.

Ранее стало известно о том, что во время ночного удара СБУ по большому складу БК в российской Воронежской области в ночь на 7 сентября были уничтожены северокорейские ракеты.

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