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Нападающий ПСЖ забил самый быстрый гол в истории национальной сборной Франции

  • 7.09.2024, 19:19
  • 1,224
Нападающий ПСЖ забил самый быстрый гол в истории национальной сборной Франции

В 1-м туре Лиги наций французы встретились с итальянцами.

Нападающий ПСЖ Брэдли Барколя стал автором самого быстрого гола в истории национальной сборной Франции. 22-летний игрок в 1-м туре Лиги наций в дивизионе А забил в ворота Италии уже на 13-й секунде матча, пишет «Обозреватель».

Итальянцы развели с центра поля и успели сделать несколько передач. Мяч оказался у Джованни Ди Лоренцо, которого запрессинговал Барколя. Француз смог перехватить круглый снаряд убежать от защитников и точным ударом открыть счет.

Барколя дебютировал за сборную Францию на чемпионате Европы-2024, но на Евро забитым голами не отличился. Точный удар в ворота Италии стал его первым забитым мячом в официальных матчах.

Stats Foot подтвердило, что этот удар является рекордным для Франции.

Стоит отметить, что победу этот гол Барколя не принес. Уже на 30-й минуте Федерико Димарко замкнул роскошную комбинацию итальянцев.

Во втором тайме Фраттези и Распадори оформили итоговый результат 3:1. Это стало первой за 70 лет гостевой победой итальянцев над французами. Последний раз «скуадра адзурра» триумфовала во Франции в 1954 году.

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