В Мариуполе заметили грузовики РФ с новой маркировкой 1 7.09.2024, 19:37

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Знаки напоминают тактические обозначения ВСУ.

Российские оккупанты начали использовать новую маркировку на военных грузовиках, которые направляются через Мариуполь в Запорожскую область. Эти знаки напоминают тактические обозначения ВСУ, которые украинские военные применяли в ходе операции в Курской области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По его словам, накануне в Мариуполе на грузовиках с личным составом и боеприпасами, двигавшихся колонной из семи машин по улице Таганрогской в сторону Розовского района, была замечена маркировка в виде треугольника — аналогичная той, что использовалась ВСУ. Колонна двигалась без открытого сопровождения.

Андрющенко отметил, что пока неизвестно, зачем российские войска применяют такую маркировку и насколько это массовое явление, но он считает, что ситуация заслуживает особого внимания, особенно в районе Угледара.

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