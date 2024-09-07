Во время пожара в Подмосковье пострадали два белоруса
- 7.09.2024, 19:46
На парковке загорелись легковые машины и конструкции здания.
Два белоруса пострадали в результате пожара на парковке в подмосковном поселке Лесной Городок, сообщает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на свои источники.
Известно о двух пострадавших белорусах — 54-летнем Николае М. и 40-летнем Денисе Г. Мужчины занимаются перегоном и подбором автомобилей.
Пожар в Одинцовском округе произошел сегодня: загорелись легковые машины и конструкции наземной парковки. По данным МЧС РФ, погибли два человека, еще двоих удалось спасти, 10 эвакуированы, трое госпитализированы. Пожар ликвидирован.