Ученые: Наша Вселенная связана с анти-Вселенной 2 7.09.2024, 19:51

1,236

Новая теория бросает вызов существующему представлению о космосе.

Одной из самых больших проблем современной космологии является полное понимание Большого взрыва и того, что произошло после этого события. Также ученые пытаются полностью понять, почему происходит укоренное расширение космоса. Главная космологическая модель пытается объяснить природу Вселенной с помощью пока не обнаруженных темной материи и темной энергии. Но некоторые ученые, учитывая то, что эта модель не совершенная, как они предполагают, вынуждает искать новые объяснения поведения космоса. В журнале Gravitation and Cosmology ученые представили свое объяснение природы Вселенной без наличия темной материи и темной энергии. Авторы считают, что наша Вселенная связана с анти-Вселенной, пишет «Фокус» со ссылкой на Popular Mechanics.

Главная космологическая модель под названием Лямбда-CDM является сейчас лучшим объяснением Большого взрыва и последующего расширения Вселенной. Эта модель пытается объяснить почему Вселенная расширяется и почему происходит ускоренное расширение. Но в космологической модели существует несколько пробелов, которые так и не удалось заполнить. Одна из проблем модели состоит в том, что она опирается для описания космоса на существование темной материи и темной энергии, которые пока не удалось увидеть напрямую.

Из-за этого некоторые ученые предполагают, что Вселенную, ее природу и поведение можно объяснить существованием альтернативной гравитации, тем, что она растет за счет поглощения маленьких Вселенных и с помощью других гипотез.

Теперь появилась еще одна теория, которая объясняет ускоренное расширение космоса. Сейчас считается, что за это отвечает невидимая сила под названием темная энергия. Но авторы считают, что наша Вселенная имеет ускоренное расширение из-за того, что на самом деле является частью запутанной пары с другой, анти-Вселенной.

По словам ученых, эта модель не требует существования темной энергии или же альтернативной гравитации. Но в этой модели у Вселенной есть партнер, чье течение времени противоположно связано с нашей Вселенной. Стоит сказать, что еще 5 лет назад другие ученые предложили идею о том, что наша Вселенная является лишь зеркальным отражением другой Вселенной с противоположным течением времени. По словам авторов новой теории, она не нарушает фундаментальное правило физики, известное как СРТ-симметрия, CPT-симмета это большой плюс для идеи, которая пытается объяснить расширение космоса.

Авторы говорят, что для своей идеи использовали концепции, взятые из квантовой теории, то есть относительную энтропию, и общей теории относительности Эйнштейна, то есть условие нулевой энергии. Таким образом новая модель показывает, что Вселенная действительно будет естественным образом ускоренно расширяться, если существует в паре с другой Вселенной. Авторы говорят, что ускоренное расширение кажется неизбежным во Вселенных, которые были созданы в виде пары во время Большого взрыва и которые соблюдают состояние нулевой энергии.

По словам ученых, хотя эта модель и бросает вызов существующему представлению о космосе, в ней используются стандартные понятия квантовой теории и теории относительности. Единственное, что в ней нет темной энергии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com