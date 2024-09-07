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Самооценка Путина не пострадала?

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 7.09.2024, 20:03
  • 1,028
Самооценка Путина не пострадала?

Российская армия стала второй в Курской области.

В информационное поле вновь вернулось Приднестровье: Захарова заявила, что «Москва будет считать любые провокации в отношении российских миротворцев и граждан, находящихся на оккупированной территории Молдавии, атакой на РФ».

Как известно, путинский режим привык один кризис перекрывать путем создания нескольких новых и конфликт в Приднестровье вполне способен стать одним из них.

Пусть российская армия и стала второй в Курской области, самооценка престарелого вождя от этого не пострадала.

Путин верит исключительно докладам в папочках, которые ему приносят верноподданные, а там сплошной позитив и победы.

«Нужно немножко потерпеть и враг будет разбит! Фронт у ВСУ уже 2,5 года сыпется!»

Так что в разгроме молдован у него сомнений не возникнет.

Тему с Приднестровьем раскачивают уже несколько лет, поэтому вся необходимая подготовка проведена. Нужна лишь команда, а после…

Кремль настолько предсказуем, что временами откровенно скучен.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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