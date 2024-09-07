Недостроенную гостиницу советских времен в Сморгони решили снести 7.09.2024, 20:12

Фото: Яндекс.карты

После неудачных попыток продажи.

Недостроенное семиэтажное здание на проспекте Индустриальном, 12 в Сморгони собираются снести. Решение о сносе принял местный горисполком в середине августа. До этого недостроенную гостиницу советских времен четыре года пытались продать, пишет Hrodna Life.

Согласно техническим характеристикам на 2019 год, гостиница готова на 38%. Она не была законсервирована. Площадь здания — 7834.3 кв.м. Наружная площадь — 2337 кв.м.

Сносить здание будут с декабря 2024 года по февраль 2025 года. Тип сноса — комбинированный. Его используют для зданий, где одни элементы разбираются ручным способом, другие механизированным, третьи взрывным. Отработанные элементы переработают во вторичный щебень и металлолом.

Перед сносом в сентябре проведут техническое обследование здания, чтобы оценить состояние, степень физического износа конструкций, опасность обрушения элементов.

Что там могло бы быть?

Земельный участок предлагали использовать для строительства и обслуживания производственного или административно-делового здания. Последний аукцион, который прошел в июле 2024 года, не состоялся.

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