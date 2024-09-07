закрыть
7 сентября 2024, суббота, 22:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«13 ключей к Белому дому»: известный аналитик спрогнозировал победу Харрис

6
  • 7.09.2024, 20:42
  • 2,362
«13 ключей к Белому дому»: известный аналитик спрогнозировал победу Харрис

Аллан Лихтман правильно предсказывал исход выборов в США в 9 из 10 случаев.

Американский аналитик Аллан Лихтман предсказал победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на президентских выборах в США в 2024 году, пишет УНИАН.

Лихтман, прославившийся точными прогнозами исходов 9 из 10 последних выборов, в том числе неожиданной победы Дональда Трампа в 2016 году, снова сделал свой прогноз на основе собственной системы «13 ключей к Белому дому».

Система включает 13 критериев, по которым Лихтман оценивает кандидатов. По его оценке, Камала Харрис превзошла Трампа по 9 из этих пунктов. Среди ее преимуществ — отсутствие серьезных конкурентов внутри партии, стабильный экономический рост (в том числе увеличение ВВП на душу населения на 2,1% в 2023 году) и принятие важнейших законов демократами.

По словам Лихтмана, Харрис не замешана в крупных скандалах, хотя и не является выдающейся национальной фигурой или ярким харизматом.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов
Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников