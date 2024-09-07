«13 ключей к Белому дому»: известный аналитик спрогнозировал победу Харрис

«13 ключей к Белому дому»: известный аналитик спрогнозировал победу Харрис6
- 7.09.2024, 20:42
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Аллан Лихтман правильно предсказывал исход выборов в США в 9 из 10 случаев.
Американский аналитик Аллан Лихтман предсказал победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на президентских выборах в США в 2024 году, пишет УНИАН.
Лихтман, прославившийся точными прогнозами исходов 9 из 10 последних выборов, в том числе неожиданной победы Дональда Трампа в 2016 году, снова сделал свой прогноз на основе собственной системы «13 ключей к Белому дому».
Система включает 13 критериев, по которым Лихтман оценивает кандидатов. По его оценке, Камала Харрис превзошла Трампа по 9 из этих пунктов. Среди ее преимуществ — отсутствие серьезных конкурентов внутри партии, стабильный экономический рост (в том числе увеличение ВВП на душу населения на 2,1% в 2023 году) и принятие важнейших законов демократами.
По словам Лихтмана, Харрис не замешана в крупных скандалах, хотя и не является выдающейся национальной фигурой или ярким харизматом.