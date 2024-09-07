закрыть
7 сентября 2024, суббота, 22:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы жалуются, что банкоматы не принимают некоторые купюры

2
  • 7.09.2024, 20:53
  • 1,396
Белорусы жалуются, что банкоматы не принимают некоторые купюры

Банк проблему признал, но исправить не может.

В 2022 году ввели в оборот несколько измененные купюры номиналом 100 рублей. Это было плановое обновление, можно было даже не заметить отличий. Но белорус Михаил сообщил, что нашел одну особенность: купюры нового образца никак не хотят принимать новые банкоматы, пишет «Зеркало».

Из-за этого, чтобы положить деньги на счет, приходится ориентироваться на ближайшие открытые отделения банков.

«В Бресте подавляющее большинство банкоматов разных банков не принимает белорусские рубли образца 2022 года, — утверждает Михаил. — Банки говорят, что для этого нужно поменять ПО или банкомат. Когда поменяют, неизвестно. Нацбанк в том, что не принимают его деньги, нарушения не видит».

В пресс-службе «Белинвестбанка», в банкомате которого читатель не мог положить деньги, вот что ответили:

— Сегодня сеть точек продаж и обслуживания «Белинвестбанка» включает более 500 банкоматов по всей стране. Парк банкоматов банка состоит в том числе из моделей производства компании Diebold Nixdorf (американская компания, один из крупнейших производителей банкоматов. — Прим. ред.), настройка которых возможна только посредством получения официальной версии программного обеспечения от компании-производителя.

Выполнить настройку банкоматов с функцией cash-recycling для приема банкнот образца 2009 года номиналом 100 белорусских рублей 2022 года выпуска на сегодняшний день не представляется возможным по независящим от банка причинам.

В таком случае клиентам предлагают обращаться в кассу ближайшего подразделения банка.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов
Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников