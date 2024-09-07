Белорусы жалуются, что банкоматы не принимают некоторые купюры

Белорусы жалуются, что банкоматы не принимают некоторые купюры2
- 7.09.2024, 20:53
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Банк проблему признал, но исправить не может.
В 2022 году ввели в оборот несколько измененные купюры номиналом 100 рублей. Это было плановое обновление, можно было даже не заметить отличий. Но белорус Михаил сообщил, что нашел одну особенность: купюры нового образца никак не хотят принимать новые банкоматы, пишет «Зеркало».
Из-за этого, чтобы положить деньги на счет, приходится ориентироваться на ближайшие открытые отделения банков.
«В Бресте подавляющее большинство банкоматов разных банков не принимает белорусские рубли образца 2022 года, — утверждает Михаил. — Банки говорят, что для этого нужно поменять ПО или банкомат. Когда поменяют, неизвестно. Нацбанк в том, что не принимают его деньги, нарушения не видит».
В пресс-службе «Белинвестбанка», в банкомате которого читатель не мог положить деньги, вот что ответили:
— Сегодня сеть точек продаж и обслуживания «Белинвестбанка» включает более 500 банкоматов по всей стране. Парк банкоматов банка состоит в том числе из моделей производства компании Diebold Nixdorf (американская компания, один из крупнейших производителей банкоматов. — Прим. ред.), настройка которых возможна только посредством получения официальной версии программного обеспечения от компании-производителя.
Выполнить настройку банкоматов с функцией cash-recycling для приема банкнот образца 2009 года номиналом 100 белорусских рублей 2022 года выпуска на сегодняшний день не представляется возможным по независящим от банка причинам.
В таком случае клиентам предлагают обращаться в кассу ближайшего подразделения банка.