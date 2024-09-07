Буданов рассказал, когда экономика РФ ощутит болезненные последствия войны 4 7.09.2024, 21:06

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Ресурсы Москвы не бесконечны.

Россия вскоре ощутит на себе последствия войны против Украины, поскольку воюет за свой счет и несет значительные потери. Об этом в интервью «Радио Хартия» заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

По его словам, России удалось перевести экономику на военные рельсы, хотя этот процесс был болезненным. Однако война неизбежно истощает ресурсы.

«Россия не безболезненно перевела свою экономику на военный рельсы, но определенным образом им это удалось сделать. Но тут включается аспект событийности. У них есть определенный объем ресурсов. Он может увеличиться на какую-то величину, если ничего не происходит, но если идет война, то в ресурсном вопросе всегда будет минус», — пояснил Буданов.

Он добавил, что уже в 2025 году российская экономика начнет чувствовать последствия глобальных событий.

«По нашими расчетам, это ощущение придет летом 2025 года, но это не крах. Это период, когда финансово-экономические потери будут иметь более-менее серьезное влияние. Это не поставит Россию на колени, но они начнут задумываться на своими следующими шагами», — отметил глава ГУР.

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