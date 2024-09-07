Bloomberg: Курская операция показала беспомощность Москвы 1 7.09.2024, 21:29

«Красные линии» Путина - пустые угрозы.

Наступление Украины на Курскую область РФ произвело впечатление на союзников Киева, разрушив представления о том, что война зашла в тупик, и показав пустоту слов Владимира Путина о защите своей территории любой ценой, пишет Bloomberg.

Украина держала своих союзников в неведении относительно своих планов на Курскую область. Молниеносная кампания выявила слабость российской обороны, опровергнув мнение о том, что двухлетнее вторжение Путина превратилось в изнурительную войну на истощение.

Отсутствие серьезных ответных мер со стороны России также подкрепило аргументы Киева о том, что часто упоминаемые Путиным «красные линии» - это пустые угрозы, направленные на запугивание США и Европы. Президент Украины Владимир Зеленский ссылается на приглушенную реакцию Кремля, убеждая союзников разрешить Украине использовать дальнобойное оружие по целям на территории России. Некоторые дипломаты соглашаются с тем, что опасения по поводу ответных мер Путина выглядят преувеличенными.

Москва до сих пор не перебросила большое количество войск с востока Украины, чтобы сражаться в Курске, вместо этого продолжая смертоносное наступление в Донецкой области. Представители союзников говорят, что России придется направить в Курск гораздо больше войск, чтобы отбросить силы Украины.

В то же время, по словам Зеленского, вторжение в Курск направлено на создание буферной зоны, которая поможет защитить другие украинские города от российских атак. Это вторжение показало союзникам, что украинские войска могут проводить скоординированные наступательные операции с использованием ряда западных вооружений.

По словам Сета Г. Джонса, директора Программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, пока мало свидетельств того, что украинские войска строят глубокие укрепления для защиты захваченных земель. Он отметил, что это может быть частью расчета Киева на то, чтобы иметь возможность быстро отступить, но при этом оставить возможность продолжать продвижение вперед и захватить новые территории.

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