Любители «русского мира» оказались профнепригодными Телеграм-канал «Вольнодумец»

7.09.2024, 21:56

В «ЛДНР» нарастает беспокойство.

Жители оккупированных территорий сообщают, что у российских захватчиков катастрофически не хватает кадров для управления даже селами. Нет учителей, врачей, инженерных работников, механизаторов, водителей, железнодорожников и т.п.. Готовы брать кого-угодно, лишь бы закрыть вакансию, но никто не хочет идти.

Кинувшиеся в начале оккупации ждуны и любители «русского мира» во властные кабинеты, оказались профессионально не пригодными. Они только и умеют доносить друг на друга и воровать. А такого добра у самих россиян хватает.

После 1 сентября в южных районах «ДНР» в школах не хватает 40% учителей. Уговаривают пенсионеров, но те отказываются учить по российским программам. Да и ответственность за работу на оккупантов предусмотрена украинским законодательством. А уверенность, что Россия останется на Донбассе, даже несмотря на наступление на Покровск, потихоньку улетучивается.

Села пустеют. Молодежь уезжает. Никто не хочет идти служить в российскую армию даже за большие деньги. Все хотят выехать за рубеж. В «счастливую и процветающую» Россию едут единицы, да и то к родственникам. Как все «хорошо» в России, все уже поняли.

Ну а чтобы народ не бунтовал оккупанты усилили административно-полицейский режим. Стало больше патрулей, полиции и всяких приезжих проверяющих. Все ищут какие-то нарушения и недостатки. Ну а совсем недавно в селах так называемых «новых регионов» появились работники военной прокуроры РФ. Наверное, от хорошей жизни. Чем они будут заниматься, пока не ясно.

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