В Эстонии выросла поддержка «Партии реформ» Каллас 7.09.2024, 23:19

Кая Каллас

Фото: reform.ee

А популярных оппонентов – проседает.

Согласно недавнему исследованию общественного мнения от Norstat Estonia, оппозиционная партия «Отечество» (Isamaa), которая возглавляла рейтинги, продолжает «проседать» уже семь недель подряд. Между тем, правящая «Партия реформ», занимающая второе место, существенно увеличила свою популярность, достигнув самого высокого уровня в этом году, сообщает ERR.

Исследование показывает, что «Отечество» все еще занимает первое место с 27,6% голосов, но ее поддержка снизилась на 3,4 процентных пункта за последние семь недель. Напротив, «Партия реформ» набрала 3,1 процентных пункта за последние пять недель, в результате чего ее рейтинг составил 19,4%, что является самым высоким показателем с начала года.

Социал-демократы, коалиционные партнеры «реформистов», занимают третье место с 17,2% голосов. Правопопулистская партия EKRE занимает четвертое место с 12,4%, а Центристская партия - пятое с 11,7%. Рейтинг либеральной партии Estonia 200, входящей в правящую коалицию, составляет 3,3%, что значительно ниже 13%, полученных ею на выборах.

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