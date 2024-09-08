ВСУ достигли оперативного прорыва в Курской области 8.09.2024, 0:15

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Военный аналитик рассказал, что это дает Украине.

Украина достигла оперативного прорыва в Курской области, создав «санитарную зону», что помогло уменьшить угрозу обстрелов мирного населения со стороны российских войск. Кроме того, уже созданы предпосылки для дальнейшего расширения украинских позиций. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

«Вооруженные силы Украины достигли оперативного прорыва. Почему именно оперативного? Зона контроля до 30 километров считается тактическим успехом, свыше 30 километров — оперативным. На данный момент продвижение вглубь российской территории составляет порядка 40-45 километров», — сказал он.

Военный аналитик пояснил, что такой характер продвижения свидетельствует о том, что Украина создала так называемую «санитарную зону».

«Зона безопасности, которая не позволяет российским регулярным войскам с территории России обстреливать Сумскую область с использованием минометов, ствольной артиллерии и систем реактивного залпового огня. Это сводит к минимуму возможность террора против мирного населения. А постоянные обстрелы Сумской области происходят только с применением авиационных бомб (ФАБ и КАБ) ВКС Российской Федерации», — подчеркнул Снегирев.

Тем не менее, как он отметил, даже в текущих условиях наблюдаются снижение активности ВКС РФ.

«Далее, что нам дает оперативный прорыв? Возможность показать России дальнейшие действия украинской стороны по поводу расширения зоны присутствия. То есть не в глубину, а в ширину. Хотел бы отметить, что продвижение не замедлилось. По сообщениям источников, приближенным к ГУР, на данный момент продвижение происходит в районе Малой Локни, Ольговки и Шептуховки…. Забегать вперед не будем, но на данный момент созданы предпосылки и для оперативного окружения российской группировки, которая насчитывает, по разным оценкам, от 2 до 3 тыс. личного состава. Это, соответственно, решение вопроса пополнения обменного фонда, критически необходимого Украине, чтобы разблокировать вопрос возвращения украинских защитников», — подытожил Дмитрий Снегирев.

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