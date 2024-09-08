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Дерзкий и смелый шаг со стороны украинцев посеял сомнения у российской элиты

  • 8.09.2024, 1:23
Дерзкий и смелый шаг со стороны украинцев посеял сомнения у российской элиты

В ЦРУ и МИ-6 рассказали подробности.

Влиятельные руководители разведывательных служб США и Великобритании, Билл Бернс и Ричард Мур, выразили убеждение, что успешное наступление Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в российской Курской области привело к возникновению сомнений в рядах российской элиты.

Как пишет Financial Times, директор американского ЦРУ Билл Бернс охарактеризовал наступление в Курской области как «значительное тактическое достижение», которое не только подняло боевой дух украинцев, но и продемонстрировало уязвимость России.

Кроме того, Бернс полагает, что Курская операция вызвала целый ряд вопросов у российской элиты относительно перспектив наступления ВСУ и его возможных последствий.

Председатель британской MИ-6 Ричард Мур также прокомментировал ситуацию, назвав наступление «дерзким и смелым шагом» со стороны украинцев, направленным на изменение хода событий.

В целом, руководители разведывательных служб США и Великобритании согласились, что наступление ВСУ в Курской области стало важным поворотным моментом в конфликте, который может иметь далеко идущие последствия для России и ее элиты.

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