Диетологи раскрыли секрет долголетия
- 8.09.2024, 5:15
Чем завтракать, чтобы продлить жизнь.
Удивительный секрет долголетия заключается в самом начале дня - в вашем завтраке. И это не какой-то экзотический ингредиент или редкий продукт, а что-то гораздо более доступное. Согласно исследованиям, опубликованным на eatthis.com, лучшая привычка для продления жизни - это включение большего количества растительных продуктов в ваш рацион на завтрак.
Как растительные продукты на завтрак влияют на долголетие?
Исследования показали, что высокое потребление растительной пищи значительно снижает риск смертности, в то время как потребление красного и обработанного мяса, наоборот, увеличивает этот риск. Это не значит, что вам нужно стать веганом, но просто добавить больше растений в ваш рацион. Это может быть не только фрукты и овощи, но и орехи, семена, бобовые и цельные зерна.
Преимущества растительных продуктов на завтрак
Потребление большего количества растений не только способствует долголетию, но и приносит другие преимущества. Клетчатка из растительных продуктов нормализует пищеварение и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Витамины и антиоксиданты из растений укрепляют иммунную систему.
Лучшие растительные продукты для завтрака
Вы можете легко добавить растительные компоненты к вашему обычному завтраку. Например, йогурт может быть использован в качестве белкового основания для смузи с фруктами и овощами или сочетаться с овсянкой и семенами чиа для приготовления легкой овсянки на ночь. Вместо яиц с беконом на завтрак, попробуйте добавить овощи в омлет и подавайте его с фруктами. Если вы любите легкий завтрак, добавьте банан к протеиновому батончику или возьмите горсть орехов.