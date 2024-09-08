Диетологи раскрыли секрет долголетия 8.09.2024, 5:15

Чем завтракать, чтобы продлить жизнь.

Удивительный секрет долголетия заключается в самом начале дня - в вашем завтраке. И это не какой-то экзотический ингредиент или редкий продукт, а что-то гораздо более доступное. Согласно исследованиям, опубликованным на eatthis.com, лучшая привычка для продления жизни - это включение большего количества растительных продуктов в ваш рацион на завтрак.

Как растительные продукты на завтрак влияют на долголетие?

Исследования показали, что высокое потребление растительной пищи значительно снижает риск смертности, в то время как потребление красного и обработанного мяса, наоборот, увеличивает этот риск. Это не значит, что вам нужно стать веганом, но просто добавить больше растений в ваш рацион. Это может быть не только фрукты и овощи, но и орехи, семена, бобовые и цельные зерна.

Преимущества растительных продуктов на завтрак

Потребление большего количества растений не только способствует долголетию, но и приносит другие преимущества. Клетчатка из растительных продуктов нормализует пищеварение и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Витамины и антиоксиданты из растений укрепляют иммунную систему.

Лучшие растительные продукты для завтрака

Вы можете легко добавить растительные компоненты к вашему обычному завтраку. Например, йогурт может быть использован в качестве белкового основания для смузи с фруктами и овощами или сочетаться с овсянкой и семенами чиа для приготовления легкой овсянки на ночь. Вместо яиц с беконом на завтрак, попробуйте добавить овощи в омлет и подавайте его с фруктами. Если вы любите легкий завтрак, добавьте банан к протеиновому батончику или возьмите горсть орехов.

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