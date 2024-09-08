закрыть
8 сентября 2024, воскресенье, 9:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Арина Соболенко победила в финале US Open

6
  • 8.09.2024, 8:06
  • 2,720
Арина Соболенко победила в финале US Open

В решающем матче она одолела американку.

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) белоруска Арина Соболенко (2-я ракетка мира) победила американку Джессику Пегулу (6-я ракетка).

Первый сет Соболенко выиграла 7:5.

Во втором вела 3:0, но потом американка выиграла все пять геймов подряд (5:3), Арина собралась и взяла и чужую, и свою подачи (5:6), а потом снова выиграла чужую подачу и сет (5:7). Победа!

В прошлом году Арина также играла в финале, но проиграла Кори Гауфф.

У Соболенко из турниров Большого шлема также два титула Australian Open.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов
Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников