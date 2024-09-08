Арина Соболенко победила в финале US Open 6 8.09.2024, 8:06

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В решающем матче она одолела американку.

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) белоруска Арина Соболенко (2-я ракетка мира) победила американку Джессику Пегулу (6-я ракетка).

Первый сет Соболенко выиграла 7:5.

Во втором вела 3:0, но потом американка выиграла все пять геймов подряд (5:3), Арина собралась и взяла и чужую, и свою подачи (5:6), а потом снова выиграла чужую подачу и сет (5:7). Победа!

В прошлом году Арина также играла в финале, но проиграла Кори Гауфф.

У Соболенко из турниров Большого шлема также два титула Australian Open.

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