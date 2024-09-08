ISW рассказал, почему «шахеды» залетают в Беларусь 1 8.09.2024, 8:09

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Коллаж: Charter97.org

Украина получила ключ к российским беспилотникам.

Украина продолжает активно и успешно развивать свои средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия российским дронам. Это позволяет украинским военным использовать системы низшего класса для противодействия российскому давлению на ограниченную систему противовоздушной обороны Украины.

Как сообщает ISW со ссылкой на заявление украинского военного аналитика Петра Черника, украинские РЭБы научились выводить из строя «шахеды» и заставляют дроны менять курс и падать после того, как заканчивается топливо.

Ранее украинские официальные лица отметили, что некоторые российские БПЛА «шахед» не достигли своих целей по неустановленным причинам. Однако 31 августа и 6 сентября ВВС Украины признали, что системы РЭБ поразили вражеские и беспилотники.

Украинская компания-производитель беспилотников Besomar раскрыла 7 сентября, что разработала беспилотник-перехватчик, который может сбивать дроны противника, и его уже используют в зоне боевых действий.

«Недавно ISW также наблюдал сообщения об использовании украинскими силами FPV-дронов для сбивания российских вертолетов, разведывательных и ударных беспилотников. Эти украинские контрмеры являются частью более широких усилий, направленных на компенсацию давления, которое повторяющиеся крупномасштабные серии российских ударов оказывают на ограниченную систему противовоздушной обороны Украины в условиях задержки и непоследовательности поставок западной помощи в области безопасности», - объясняют эксперты Института изучения войны.

По мнению аналитиков, использование РЭБов для противодействия «шахедам» позволит ВСУ сохранить ограниченные системы ПВО и ракеты, которые нужны Украине для защиты от ракетных ударов по прифронтовым районам, объектам критической инфраструктуры и крупным населенным пунктам.

В то же время в ISW продолжает считать, что украинцы и россияне участвуют в технологической гонке между наступательными и оборонительными технологиями. При этом способность Украины внедрять технологические инновации, которые опережают адаптации противника, имеет решающее значение для способности Киева компенсировать нынешние преимущества Москвы в сфере материально-технического обеспечения.

Отметим, что многие «шахеды», которые подавляет украинская РЭБ, залетают в Беларусь. Только вчера в нашу страну залетели минимум восемь БПЛА.

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