Лукашенко такого не ожидал 4 Валерий Карбалевич

8.09.2024, 8:18

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Валерий Карбалевич

Опасность пришла оттуда, откуда ее никто не ожидал.

С началом войны России против Украины Беларусь была вовлечена в эту авантюру. Из Гомельской области российские войска наступали на Киев. С территории Беларуси взлетали российские военные самолеты, РФ обстреливала различные объекты в Украине.

Однако уже в апреле 2022 года россияне были вынуждены отвести свои войска от Киева. С октября 2022 года прекратились обстрелы Украины с белорусской территории. Через некоторое время в Беларуси осталось, по разным оценкам, только около 1-2 тысяч российских военных.

Эта ситуация дала повод белорусскому руководству определенным образом отмежеваться от войны. Был специально создан соответствующий пропагандистский конструкт. Мол, Беларусь не участвует в войне. Хотя враги стремятся втянуть страну в войну, но благодаря мудрой политике Александра Лукашенко Беларусь остается островом мира, спокойствия, безопасности.

Тезис, что Лукашенко — гарант мира, собираются сделать главным пиаровским слоганом во время будущей президентской избирательной кампании.

Но в последнее время что-то пошло не так. Стала появляться информация, что некоторые ракеты и беспилотники, которые Россия запускает против Украины, пролетают через воздушное пространство Беларуси. Вот, например, согласно украинскому мониторинговому проекту War monitor, 4 сентября российская гиперзвуковая ракета «Кинжал», которая ударила по Львову (погибли четыре человека), перед тем пролетела примерно 100 километров над территорией Брагинского и Наровлянского районов Гомельской области.

Потом стали появляться противоречивые сведения и о беспилотниках. 10 августа Лукашенко заявил, будто над территорией Беларуси появились украинские воздушные цели, часть которых сбили. Украинская сторона это опровергла. Согласно мониторинговой группе «Беларускi Гаюн», никаких дронов с территории Украины обнаружено не было, как не было никаких запусков ракет с белорусских самолетов и вертолетов.

Одновременно с середины июля российские беспилотники стали регулярно появляться в воздушном пространстве Беларуси. О том, что прилет сюда этих дронов не был согласован с белорусскими военными, свидетельствует факт: белорусская авиация начала их уничтожать. Первый раз это произошло 29 августа. Сначала белорусские власти никак этого не комментировали.

Но то, что произошло в ночь с 4 на 5 сентября, нельзя было скрыть. На территорию Беларуси залетели аж 8 российских «шахедов». Два из них были сбиты: обломки упали на Гомель, в результате чего случился пожар.

Министерство обороны было вынуждено как-то комментировать этот инцидент. Получилось довольно неуклюже. Мол, какие-то беспилотники нарушили воздушное пространство Беларуси и были сбиты. Чьи эти дроны? Откуда они прилетели? Нет ответа.

Когда в начале августа залетели якобы украинские беспилотники, было много информационно-дипломатического шума. С заявлениями выступили Лукашенко, Министерство обороны, МИД, пропагандисты, к украинской границе передвинули дополнительные войска. Если год назад польский вертолет якобы пересек воздушное пространство Беларуси, то Польше была заявлена нота протеста.

А сейчас на второй по величине город Беларуси (Гомель) падают обломки дрона, а реакция невразумительная. Власти всячески скрывают, что речь идет именно о российских «шахедах».

Занятно читать, как пропагандист Александр Шпаковский объявляет залет этих российских дронов украинской провокацией, а госсекретарь «союзного государства» Дмитрий Мезенцев называет это провокацией США. Получается, что американцы управляют российскими беспилотниками?

Ситуация для белорусских властей неприятна по двум причинам. Во-первых рушится идеологический предвыборный конструкт, что Беларусь якобы не участвует в войне, а Лукашенко — гарант мира.

Дроны над территорией Беларуси начали появляться регулярно и, судя по всему, процесс идет по возрастающей. И это же не безобидные беспилотники каких-то любителей. Речь идет о довольно больших военных «шахедах», как можно предположить, нагруженных взрывчаткой и другим военным снаряжением. Приходится периодически поднимать в небо самолеты, уничтожать эти воздушные цели. Значит, война пришла сюда, и Лукашенко ничего не может гарантировать.

Второй момент. Опасность пришла оттуда, откуда ее никто не ожидал — из России. Сколько было воплей об угрозах со стороны НАТО, Польши, Литвы, Украины. Мол, там концентрируются войска, готовятся напасть на мирную Беларусь. А теперь выясняется, что «шахеды» прилетели от союзника. Главный союзник как основная угроза! И как дошли до такой жизни?

Поэтому Лукашенко молчит, никак не комментирует этой ситуации с дронами. Возможно, и сам до конца не понимает, что происходит.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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